Fransa: Hastanelerin durumu çok ciddi

Fransa hükümeti adına açıklama yapan GabrieL Attal, ülkedeki vaka ve hasta sayılarının korkutucu boyutlarda olduğunu söyledi.

Attal bazı bölgelerde yerel sokağa çıkma yasakları uygulanmasının pozitif sonuçları olduğunu söyleyerek, “Fransa’da hastanelerin durumu çok ciddi. Fakat 16 bölgeden umut verici sonuçlar geliyor” dedi.

Geçen hafta sonu corona virüsü yasaklarına başlayan Fransa’da aşılama süreci ile birlikte normalleşmeye geçilmesi bekleniyor.

Attal, “Önümüzdeki günlerde Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda yatan hasta sayısında bir artış yaşanacaktır” dedi.

Fransa Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü corona virüsü sebebiyle 5.729 insanın yoğun bakımda tedavi altında alındığını söyledi. Bu sayı Fransa için 2021’de bir rekor olarak kayıtlara geçti.