Fransa ile Rusya arasında şampanya gerilimi tırmanıyor

Ukrayna, Suriye, Libya, Karadeniz derken Rusya ile Fransa arasında yeni bir cephe açıldı… Rusya Devlet Başkanı’nın geçen hafta Cuma günü imzaladığı yeni yasa ile ülkede satılan bütün yabancı şampanyaların üzerine “köpüklü şarap” ibaresinin yerleştirilmesine karar verildi.

Yabancı üreticilerin şişelerin arkasına “köpüklü şarap” ibaresini yazmalarını tutan Rus makamlar, Rusya’da üretilen şampanyalarda ise “shampanskoye” yani şampanya yazılmasına izin verildiğini açıkladı. Fakat bu durum başta şampanyanın anavatanı olan Fransa’nın Champagne bölgesi olmak üzere Fransa’nın genelinde büyük tepki çekti.

Fransız şampanya endüstrisi, ülkedeki bütün Fransız şampanya şirketlerinin Rusya’ya dağıtımı durdurması çağrısında bulunurken, “Şampanya teriminin 120 ülkede yasal koruması bulunmaktadır” açıklamasını yaptı. Fransız Şampanya Komitesi eş başkanları Maxime Toubart ve Jean-Marie Barillere, “Bu yasa, Rus tüketicilerini yanıltıyor ve şampanyanın nereden geldiği ve karakteristiği ile ilgili yanlış bilgi veriyor” dedi.

EN BÜYÜK ÜRETİCİ: KÖPÜKLÜ ŞARAP İBARESİNİ KULLANIYORUZ

Fransız Ticaret Bakanı Franck Riester da Rusya’da gündeme gelen yeni yasayı yakından takip ettiklerini ve hem Fransa’daki hem de Avrupa genelindeki şarap ve şampanya endüstrisiyle yakın temas içerisinde olduklarını duyurdu. Riester, “Fransız üreticileri ve Fransız mükemmeliyetçiliğini savunacağız” dedi.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan LVMH’nin bünyesindeki şampanya markaları pazar günü yaptıkları açıklamada, “Rus yasalarıyla uyumlu olması için şişelerin arkasına “köpüklü şarap” ibaresini yapıştırmaya başladık” ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından LVMH hisseleri yüzde 0.2 düşerken Rus köpüklü şarap üreticisi Abrau-Durso’nun hisseleri de yüzde 3 oranında arttı.

Abrau-Durso’nun Başkanı Pavel Titov ise Cumartesi günü Radio France Internationale isimli radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, “Bizim şirketimiz bünyesinde şampanya olarak adlandırılacak bir ürün bulunmuyor. Fakat piyasadaki Rus şaraplarını korumak çok önemli. Fakat bu yasa makul olmalı. Gerçek şampanyanın Fransa’nın Champagne bölgesinde üretildiğine dair bir kuşkum yok” dedi.

AB DE DEVREYE GİRDİ

Avrupa Komisyonu da Rusya’da gündeme gelen bu yasa değişikliği ile ilgili açıklama yaptı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Miriam Garcia Ferrer, “Haklarımızı korumak için her şeyi yapacağız ve bu yasa uygulanmaya başlarsa gerekli adımları atacağız” ifadesini kullandı.

Ferrer, hangi adımların atılacağına dair bir soruya ise, “Henüz bunu konuşmak için erken” dedi.

Öte yandan bugün Fransız Tarım ve Ziraat Bakanı Julien Denormandie bir açıklama yaptı. Denormandie, “Şampanya ismi sadece Fransa’nın belirli bölgesinde üretilen köpüklü şarapları temsil etmektedir. Fakat diğer ülkeler de bu kavramı kullanmaktadır” dedi.

Sud Radio’ya konuşan Denormandie, “Fransa’da bu gelişmenin büyük bir yankı uyandırdığını tahmin edersiniz” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Rusya'da AN-26 tipi uçak 28 yolcuyla radardan kayboldu

İlginizi Çekebilir Fransa'da tartışmalı 'ayrılıkçılık' yasa tasarısı yeniden onaylandı