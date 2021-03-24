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Fransa Libya büyükelçiliğini 7 yıl sonra açıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Libya'daki yeni yönetime desteğini göstermek için Pazartesi günü başkent Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:48, 24/03/2021
HaberlerDünya
Fransa Libya büyükelçiliğini 7 yıl sonra açıyor

Libya’da yıllardır süren kaos ve çatışmaların ardından kurulan yeni ulusal birlik hükümeti, on yıldır devam eden iç savaşı sona erdirmek için Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği planının bir parçası olarak 16 Mart’ta göreve geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya başkanlık konseyi başkanı Muhammed el-Menfi ile dün birlikte yaptığı açıklamada, “Egemenlik ve istikrarı savunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

TUNUS’A YERLEŞTİRMİŞTİ

Macron, “Pazartesi günü Trablus’taki büyükelçiliğimiz yeniden açılacak ve büyükelçimiz bölgenize geri dönecek” dedi.

Paris, Temmuz 2014’te Trablus’ta patlak veren çatışmalar nedeniyle 50 Fransız ve İngiliz vatandaşını tahliye ettikten sonra büyükelçiliğini kapatmış ve büyükelçisini Tunus’a yerleştirmişti.

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Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı Fransa Libya Paris Pazartesi Tunus Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:45,