Fransa neden bu kadar yavaş? Covid-19’a karşı aşılama başladı ama…

Covid-19’la mücadelede aşılama sürecine geçen ülkelerden biri olan Fransa’da aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi eleştirilere neden oluyor. Bürokrasi ve hükümetin fazlasıyla ihtiyatlı davranması nedeniyle aşılama sürecinin yavaş ilerlediği öne sürülürken ülkenin, dünyada aşı kararsızlığı en yüksek ülkelerden biri olmasının da bu yavaşlıkta etkisi olduğu düşünülüyor.

Ulusal sağlık otoritesi Haute Autorité de Santé tarafından 30 Kasım’da açıklanan beş etaplı aşılama programının ilk etabında huzurevindeki yaşlıların aşılanması beklenirken sadece 516 kişi Pfizer/BionTech aşısı ile aşılandı ve 50 yaş üstü tıbbi personelin aşılanmasına geçildi. Tepkilere cevap olarak yetkililer, lojistik sebeplerle sürecin yavaş ilerlediğini öne sürüyor. Konuya dair farklı görüşler ve farklı eleştiriler bulunuyor.

‘İŞLER DERHAL DEĞİŞMELİ…’

Haftalık Journal du Dimanche gazetesinin pazar günkü sayısında yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu durumdan rahatsızlığını yakın çevresine iletti. Macron, İngiltere ve Almanya gibi komşularına kıyasla oldukça yavaş olan bu başlangıç hakkında “İşler derhal hızlı ve sert bir şekilde değişmeli” ifadelerini kullandı.

Hükümete danışmanlık yapan epidemiyolog Arnaud Fontanet ise France Info radyosuna yaptığı açıklamada “Süreç çok yavaş ilerliyor” diye konuştu ve şunları ekledi: “Ancak gerçek anlamda dikkat etmemiz gereken durum, Mart ayının sonuna kadar 5-10 milyon insanı aşılayabilmek. Çünkü virüsün yayılmasında ancak bu noktadan sonra gerçek bir etkiye sahip olabilirsiniz.”

FRANSA'DA HALA ENDİŞE HAKİM Corona virüsünün 65 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olduğu Fransa'da buna rağmen hafta sonu yapılan ankette her 10 Fransız vatandaşından 6'sının aşıya karşı olduğu sonucu çıktı. Fontanet aşılama uygulamasındaki bürokrasinin basitleştirilmesinin de faydalı olabileceğini belirtti. Fransa'da vatandaşlar Covid-19 aşısı olmadan birkaç gün önce bir doktora muayene olmak zorunda.

Halk sağlığı açısından endişe yaratan yavaş ilerleyişin ekonomik yönden de olumsuz etkiler doğurmasından korkuluyor. Fransa Ulusal Tıp Akademisi geçen hafta hükümetin aldığı önlemleri “aşırı” olarak niteledi. Hükümet yetkilileri ise bakım evlerinde aşılamanın lojistik açıdan süreci karmaşık hale getirdiğinin altını çizdi.

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal ise özellikle ilk etapta yaşanan yavaşlığı kabul ederken devasa bir kampanyanın sadece 7 gün ile değerlendirilemeyeceğinin de altını çizdi.

ATTAL: ‘LOJİSTİK NEDENLERDEN DOLAYI’

Bakımevlerinde kalan 65 yaş üzeri vatandaşlardan bir aşılama merkezine gitmelerini isteyemeyeceklerinin altını çizen Attal, “Lojistik nedenlerden dolayı daha kademeli bir başlangıç gerekiyordu. Bu insanlardan aşı olmak için başka bir yere gitmelerini isteyemezsiniz. Gecikme aynı zamanda aşı öncesi konsültasyon ve onay almayla da bağlantılı. Haliyle bu biraz daha zaman alıyor” dedi ve hükümetin ay sonuna kadar en az 1 milyon insanı aşılama planına sadık kaldığını ifade etti.

Attal, Fransız aşı kampanyasının “bu hafta gerçek anlamda yükselişe geçip güçleneceğini” söyledi. Attal, “Çarşamba gününden itibaren, Fransa’daki 94 tıp merkezinin sağlık profesyonellerine verilecek 500 binden fazla dozu olacak” dedi.

‘BU YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK FİYASKO’

Epidemiyolog Martin Blachier ise “Cumhurbaşkanı olsaydım sağlık bakanıma fena yüklenirdim. Bu tıp dünyasında yaşadığımız en büyük fiyasko. Bir lojistik ve iletişim fiyaskosu” sözleriyle hükümete çok sert biçimde yüklendi. Blachier, özellikle Fransa’nın Almanya’ya kıyasla aşı merkezleri kurmadaki başarısızlığına işaret etti.

Birleşik Krallık’ta uygulanmaya başlayan AstraZeneca aşısına hala onay verilmeyen Fransa’da konunun yetkilisi Dominique Le Guludec, AstraZeneca aşısını onaylamak için hala yeterli veri olmadığını söyledi. Le Guludec, BFM TV’ye verdiği demeçte, “Güvenlik ve etkinlik konusunda ihtiyacımız olan tüm verilere sahip olmak için gerekirse 15 gün daha beklemeyi tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan AB ise Moderna aşısını onaylamaya hazırlanıyor.

İŞTE FRANSA’NIN BEŞ AŞAMALI AŞILAMA PLANI

1. Aşama: İlk aşamada bakımevlerinde kalan tahminen 650 bin yaşlı aşılanacak. 2. Aşama: İkinci aşamada ilk önce 75 yaş ve üzeri vatandaşlar, daha sonra da 65 yaş üstü olup belirlik hastalıklara sahip olanlar aşılanacak. Son olarak 65-74 yaş arası diğer vatandaşlar aşı olacak. 3. Aşama: Bu aşamada öncelikli olarak 50 yaş üstü bireyler ve daha sonra 50 yaş altı olup belirli hastalıklara sahip olan insanlar aşı olacak. 4. Aşama: Bilinen corona virüsü vakalarıyla yüksek riskli temas içinde olan kişilere dördüncü aşamada aşı olmaları teklif edilecek. 5. Aşama: Beşinci ve son aşamada ise 18 yaşın üzerindeki bütün Fransa vatandaşları için aşı hazır hale getirilmiş olacak. Aşı olmak isteyen 18 yaş üstü herkes bu aşamada aşılanabilecek.

Sıkı tedbirlerin uygulandığı Fransa’da pazartesi günü Noel tatilleri sonrasında 12 milyon öğrenci okullarına dönüş yaptı. Restoranlar, barlar, müzeler ve sinemalar gibi rekreasyon alanları ise hala kapalı durumda. Bakan Alain Griset, pazar günü yaptığı açıklamada restoranların en az 20 Ocak’a kadar açılmasının pek olası olmadığının altını çizdi.