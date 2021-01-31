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Fransa sokaklarında renkli görüntüler…

Fransa’nın başkenti Paris'te 30 yaşından büyük ve trafikten men edilen 700 klasik araba, yılda iki kere düzenlenen geleneksel sokak turuna çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:43, 31/01/2021
Haberler Dünya
Fransa sokaklarında renkli görüntüler…

Fransa'nın başkenti Paris'te 30 yaşından büyük ve trafikten men edilen klasik arabalar, yılda iki kere düzenlenen geleneksel sokak turuna çıktı. Klasik araba sahiplerinin üye oldukları dernek tarafından düzenlenen etkinliğin corona virüsü salgını nedeni ile geçtiğimiz sene ikinci turu yapılamamıştı.

Başkentteki Château de Vincennes’de bir araya gelen yaklaşık 700 klasik araba sahibi, Paris Belediyesi'nin belirlediği güzergahta yaklaşık 20 kilometre boyunca tur attı.

Foto: İHA

Etkinlik nedeni ile Paris sokakları renkli görüntülere sahne oldu. Arabaların dışında etkinliğe, eski model bisiklet ve motosiklet sahipleri de katıldı.

Başkentte bulunan Opera Meydanı'nda mola veren sürücülere halk yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar arabaları yakında incelerken, bazı vatandaşlar ise araç sahiplerinden tur atmak için izin istedi. (İHA)

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