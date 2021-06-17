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Fransa, Türkiye’yi kırmızı ülkeler listesinden çıkardı

Fransa, corona virüsü salgınına karşı seyahat kısıtlaması getirdiği kırmızı ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:49, 17/06/2021
HaberlerDünya
Fransa, Türkiye’yi kırmızı ülkeler listesinden çıkardı

Fransa, corona virüsü salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları getirdiği ülkelerin listelerini güncelledi. Buna göre, Türkiye kırmızı ülkeler listesinden turuncu ülkeler listesine alındı.

Böylece Türkiye’den Fransa’ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalkarken, Türkiye’den Fransa’ya gelenlerin Covid-19’a karşı aşılanmamış olmaları halinde PCR testi yaptırmaları talep edilecek ve 7 gün boyunca karantina uygulanacak.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağladığımız detaylı bilgiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı. Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim” ifadelerini kullandı.

Kırmızı olarak sınıflandırılan ülkeler için Fransa, yalnızca zorunlu seyahatlere izin verirken, PCR testini aşılı olsun veya olmasın talep ediyor ve 10 günlük karantina süreci uyguluyor.

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Corona Fransa Türkiye
Yayınlanma Tarihi:12:43,