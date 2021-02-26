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Fransa ve Almanya sınırlar kontrollerini sıkılaştırmada anlaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya ve Fransa'nın sınır geçişinde corona virüsü önlemlerinin sıkılaştırılması konusunda hemfikir olduklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:08, 26/02/2021
HaberlerDünya
Fransa ve Almanya sınırlar kontrollerini sıkılaştırmada anlaştı

Dün video konferans yöntemiyle gerçekleşen AB Liderler Zirvesi sonrasında Berlin’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya ile Fransa arasındaki sınırda önlemlerin artırılacağını duyurdu.

İş dolayısıyla sık sık sınırdan geçmek zorunda kalanlara corona virüsü testi zorunluluğu getirilirken Merkel, “Sınırların kapanması şu anda gündemimizde yok” dedi.

Merkel özellikle Fransa’nın sınırında yer alan Moselle’de Covid-19’un Güney Afrika varyantının hızla yayıldığını da söyleyerek bu sayede Almanya’daki Saarland ve Rhineland-Palatinate bölgelerinin de korunacağını söyledi.

“ÇEKYA’DA DURUM FARKLI”

Merkel, Almanya’nın Çekya ve Avusturya ile olan sınırlarını kapatmalarının bu konudan bağımsız olduğunu söyledi. Merkel, “O sınırların kapanmasını o bölgedeki yerel yönetimlerin talebiyle gerçekleştirdik” dedi.

Salgının yayılmaya başladığı 2020 yılının bahar aylarında Fransa ile Almanya arasındaki sınırın kapanması iki ülke arasında tansiyonu yükseltmiş ve hatta yerel halk bile bu gerilimden etkilenmişti.
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