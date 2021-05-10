Fransa’da 3 bin 292 yeni vaka

Fransa’da yeni tip corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 292 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 780 bin 379'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 292 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 106 bin 684'e yükseldiği aktarıldı. Ülkede 4 bin 870'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 666 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Vaka sayısının düşük olmasının ise hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 26 milyon 91 bin 700 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 18 milyon 107 bin 426'sına tek doz, 7 milyon 984 bin 274'üne ise iki doz aşı yapıldı.

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