Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da 4 haftalık karantina başladı: Sokaklar boş kaldı

Fransa’da başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 4 hafta boyunca uygulanacak tam sokağa çıkma yasağı dün gece yarısı itibarıyla başlarken, özellikle başkentte sokaklar bomboş kaldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:22, 20/03/2021
HaberlerDünya

Corona virüsü salgınının üçüncü dalgasının etkili olduğu Fransa’da 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başlamasıyla dükkanlar kepeklerini indirdi, özellikle başkent Paris'te sokaklar bomboş kaldı.

Dün akşam Fransa Başbakanı Jean Castex'in yaptığı açıklamanın ardından 4 haftalık süreyi taşrada geçirmek üzere pek çok kişinin akın ettiği tren istasyonlarındaki yoğunluk da bugün itibariyle sona erdi. Havalimanlarında ise yoğunluk aynı şekilde devam etti.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK SERBEST

Sokağa çıkma yasağının, başkent Paris'in de içinde bulunduğu toplam 16 bölgede 4 hafta boyunca uygulanması planlanıyor. Bu süre içerisinde söz konusu bölgelerde okullar ve zaruri ihtiyaç sağlayan mağazalar ise açık kalmaya devam edecek.

Kısıtlamalar kapsamında yürüyüş ya da spor yapmak için evin 10 kilometre çevresine de çıkmak mümkün olacak. Ülke genelinde saat 18.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı, yarından itibaren saat 19.00'da başlayacak.

İlginizi ÇekebilirFransa Başbakanı Castex AstraZeneca aşısı olduFransa Başbakanı Castex AstraZeneca aşısı oldu