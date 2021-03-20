Fransa’da 4 haftalık karantina başladı: Sokaklar boş kaldı

Corona virüsü salgınının üçüncü dalgasının etkili olduğu Fransa’da 4 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başlamasıyla dükkanlar kepeklerini indirdi, özellikle başkent Paris'te sokaklar bomboş kaldı.

Dün akşam Fransa Başbakanı Jean Castex'in yaptığı açıklamanın ardından 4 haftalık süreyi taşrada geçirmek üzere pek çok kişinin akın ettiği tren istasyonlarındaki yoğunluk da bugün itibariyle sona erdi. Havalimanlarında ise yoğunluk aynı şekilde devam etti.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK SERBEST



Sokağa çıkma yasağının, başkent Paris'in de içinde bulunduğu toplam 16 bölgede 4 hafta boyunca uygulanması planlanıyor. Bu süre içerisinde söz konusu bölgelerde okullar ve zaruri ihtiyaç sağlayan mağazalar ise açık kalmaya devam edecek.

Kısıtlamalar kapsamında yürüyüş ya da spor yapmak için evin 10 kilometre çevresine de çıkmak mümkün olacak. Ülke genelinde saat 18.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı, yarından itibaren saat 19.00'da başlayacak.