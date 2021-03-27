Fransa’da 42 bin 619 yeni vaka

Fransa’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 bin 619 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 508 bin 575'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 190 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 94 bin 465'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 781’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 259 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 7 milyon 550 bin 454 kişi tek aşı dozu 2 milyon 653 bin 261 iki doz aşı oldu.

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