Fransa’da aşı pasaportu isyanı

Corona virüsü vakalarının artışa geçtiği Fransa’da yine isyan var. Sağlık sektörü çalışanları için zorunlu hale getirilen, konser, cafe, restoran, toplu taşıma ve 50'den fazla kişinin bulunduğu yerlerde de zorunlu kılınan Aşı Pasaportu (kimliği) ülkeyi karıştırdı. Kurallara uymayanlar maaş kesintisi, müşterinin Aşı Pasaportunu kontrol etmeyen işletme sahibine 1 yıl hapis ve virüse yakalananlara mecburi karantina şartı da getiren tasarıya tepkiler büyüyor.

“AŞI DİKTATÖRLÜĞÜNE HAYIR”

Fransa'nın bir çok kentinde 100 binler sokaklara indi. “Aşı diktatörlüğü istemiyoruz”, “Macron istifa”, “Macron senin kimliğini istemiyoruz” sloganları atan göstericiler zaman zaman polisle çatıştı.

Poitier kentinde ise, aralarında sarı yeleklilerin de bulunduğu bazı eylemciler, Poitier Belediye Binası’nı bastı. Belediye binasında asılı Fransa lideri Emmanuel Macron'un fotoğraflarını alan eylemciler, bunu yerlere attı.

Üzerlerinde tepinip parçaladı ve parçalarını da belediyenin camından attı. Macron’un portesinin üzerinde tepindi. Göstericiler Macron’un portresini parçalayıp binadan aşağı attı.

AŞILAR VE CİNSLERİ KAYDEDİLECEK

Fransa meclisinin onayladığı ve halen senatonun gündeminde olan Aşı Pasaportu yasası, AB anlaşmaları çerçevesinde ama Fransa'nın özel şartlarına göre düzenlendi. Aşı Papaportu yasasına göre, iki doz ya da Johnson aşısından tek doz aşılananların bilgileri buraya kaydedilecek. Ardından bilgiler dijital olarak telefona gelecek.

MAAŞ KESME VE HAPİS CEZASI

Aşı pasaportu ya da dijital aşı pasaportu (kare kod) olmayanlar, cafe, bar, restoran ya da etkinliklere giremeyecek. Buralara girmek isteyenlerden PCR testi ya da hızlı negatif test sonucu istenecek.

Yasaya uymayan veya müşterilerini denetlemeyen işletme sahiplerine, bu konuda çalışanların ihmali varsa, onlara iki ay maaş vermeme, gerekirse işten çıkarma hakkı veriyor. İşletme sahiplerine de, 30 gün içinde 3 kez Covid-10 Aşı Pasaportu kontrolü yapmamışsa, 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.