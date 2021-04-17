Fransa’da aşılama sayısı 17 milyona yaklaştı

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 bin 861 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 260 bin 182'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 189 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 593'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 877'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 329 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

17 MİLYONA YAKIN KİŞİ AŞILANDI

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 16 milyon 996 bin 661 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 12 milyon 493 bin 455'ine tek doz, 4 milyon 503 bin 206'sına ise iki doz aşı yapıldı.

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