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Fransa’da bir günde 22 bin 46 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 605 bin 181’e ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:01, 21/02/2021
HaberlerDünya
Fransa’da bir günde 22 bin 46 yeni vaka

Fransa'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 605 bin 181'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 160 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 84 bin 306'ya yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde bin 807'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 362 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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