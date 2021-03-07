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Fransa’da cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı

Fransa'da eğitim kurumlarında öğrencilerin cinsel tacize uğradığı iddiaları ülkeyi karıştırdı, öğrenciler başkent Paris de dahil birkaç kentte sokaklara dökülerek skandallara sessiz kaldığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:01, 07/03/2021
HaberlerDünya
Fransa’da cinsel taciz iddiaları ülkeyi karıştırdı

Fransa'da Toulouse kentinde bulunan ve ülkenin önemli eğitim kurumlarından biri olan Sciences Po öğrencilerinden Juliette, 2. sınıftayken cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Juliette'nin ardından benzer cinsel saldırı iddialarının art arda ortaya çıkmasıyla patlak veren skandallar ülkeyi karıştırdı. Öğrenciler başta başkent Paris olmak üzere birkaç farklı kentte sokaklara dökülerek skandallara sessiz kaldığı gerekçesiyle hükümeti ve okul yönetimini protesto etti.

MACRON VE DARMANİN’NİN İSTİFASI İSTENDİ

Feminist muhalif Anna Toumazou tarafından sosyal medyada başlatılan kampanyaya çok sayıda öğrenci destek vermişti. Öğrencilerin yaşadıkları cinsel taciz olaylarını kamuoyu ile paylaşması üzerine Paris, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Tours ve Bordeaux kentlerindeki okullara yönelik soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Okulların yönetim kurulları ve İçişleri Bakanlığı'nın işi ağırdan aldığını iddia eden öğrenciler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'nin istifasını istedi.

Macron'un gayri resmi danışmanlarından Alain Duhamel, ikiz çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine bütün görevlerinden istifa etmişti. Duhamel hakkında soruşturma devam ederken, 2013 yılından bu yana Sciences-Po'nun direktörü olarak görev yapan Frederic Mion, Duhamel hakkında hiçbir işlem yapmayıp iddiaları örtbas ettiği gerekçesi ile yapılan baskılar sonucu istifa etti.

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