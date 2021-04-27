Fransa’da corona sonrası açılma başlıyor

Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler alan Fransa normalleşme için gün sayıyor…

Fransa’nın Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, BFM TV’ye açıklamalarda bulundu. Borne, Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomisinin normale dönmeye başlayacağını duyurdu.

Borne, açıklamayı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “önümüzdeki günlerde” yapacağını da söyledi. Vakaların büyük bir artış göstermesiyle birlikte Mart ayının sonunda Fransa’da tam kapanma kararı alınmıştı. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte aşı sürecinin de hızlanmasıyla birlikte Fransa’da normale dönüş sinyalleri de verildi.

Ülkede Mayıs ayının ortasından itibaren işletmelerin açılması beklenirken, kapalı alanlara sahip işletmelerin Haziran başına kadar kapalı kalacağı belirtilmişti. Fransa’da okullarda eğitim dün tekrar başlamıştı.