Fransa’da Covid-19’a bağlı can kaybı 70 bini geçti

Fransa Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 406 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 894 bin 347'ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 196 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 70 bin 142'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 402'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 653 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Fransa'da Pazartesi günü itibariyle 700 aşı merkezinin daha faaliyete geçeceği duyuruldu. İHA

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