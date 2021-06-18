Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da güncel vaka sayısı açıklandı

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 439 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 752 bin 872’ye ulaştığı bildirildi.

Güncellenme: 21:56, 18/06/2021
HaberlerDünya
Fransa’da güncel vaka sayısı açıklandı

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 439 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 752 bin 872'ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 68 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 702'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 740'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 738 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 47 milyon 626 bin 153 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 31 milyon 712 bin 896'sına tek doz, 15 milyon 913 bin 257'sine ise iki doz aşı yapıldı.

İlginizi ÇekebilirCorona araştırması: İngiltere'de gençlerin aşı olmaması nedeniyle salgın yayılıyorCorona araştırması: İngiltere'de gençlerin aşı olmaması nedeniyle salgın yayılıyorİlginizi ÇekebilirJohnson & Johnson, AB'ye corona aşısını yetiştiremeyebilirJohnson & Johnson, AB'ye corona aşısını yetiştiremeyebilir
Avrupa Avrupa Birliği BioNTech Corona Fransa İngiltere Reuters Sağlık Sağlık Bakanlığı