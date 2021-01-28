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Fransa’da günlük mutasyonlu corona vakası 2 binin üzerinde

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, corona virüsü salgınının son durumuna yönelik yaptığı açıklamada, coronanın mutasyona uğrayan türünde ülkede günlük 2 binin üzerinde vaka tespit edildiğini bildirdi.

Güncellenme: 17:20, 28/01/2021
Haberler Dünya
Fransa’da günlük mutasyonlu corona vakası 2 binin üzerinde

Avrupa ülkeleri, İngiltere’de görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirlenen mutasyona uğramış corona virüsü ile mücadele etmeye çalışıyor.

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran ülkedeki son duruma yönelik basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Veran, corona virüsünün İngiltere’de görülen yeni türünden Fransa’da günlük 2 binden fazla kişide rastlandığını açıkladı. Veran, yerel saatle 18.00’den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının yeni türe karşı yeterince faydalı olmadığını vurguladı.

Corona virüsünün mutasyona uğrayan türünün ülke genelinde oldukça yayıldığına dikkat çeken Bakan Veran, “Ocak ayının başında günlük 500 mutasyon virüs vaka sayısı vardı, bugün günlük vaka sayısı 2 bini geçti. Saat 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağının etkisi azalıyor ve mutasyona uğramış virüse karşı yeterince faydalı değil” ifadelerini kullandı.

Hastanelerde ve sağlık çalışanlarına karşı baskının arttığını vurgulayan Veran, baskıyı azaltmak için ilerleyen günlerde şehirler arası hasta transferi yapılabileceğini açıklayarak, “Yoğun bakımda olan hastaların yüzde 60'ı Covid-19’lu hastalardan oluşuyor” dedi.

Fransa'da 18.00-06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, kısıtlamaların sıkılaştırılması bekleniyor. (İHA)

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