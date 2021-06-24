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Fransa’da günlük vaka sayısı 2 bin civarında

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 7 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 764 bin 329’a ulaştığı bildirildi.

Güncellenme: 22:54, 24/06/2021
HaberlerDünya
Fransa’da günlük vaka sayısı 2 bin civarında

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 7 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 764 bin 329'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 44 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 906'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 439'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 392 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 50 milyon 921 bin 718 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 32 milyon 913 bin 322'sine tek doz, 20 milyon 124 bin 46'sına ise iki doz aşı yapıldı.

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