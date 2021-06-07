Fransa’da günlük vaka sayısı 5 bine kadar düştü

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 5 bin 70 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 712 bin 753'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 25 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 998'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 527'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 14 bin 525 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 40 milyon 223 bin 452 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 27 milyon 957 bin 453'üne tek doz, 12 milyon 265 bin 999'una ise iki doz aşı yapıldı.

İlginizi Çekebilir Dünya genelinde corona virüsünde son durum! Türkiye kaçıncı sırada?