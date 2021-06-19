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Fransa’da izinsiz parti ortalığı karıştırdı: Çok sayıda yaralı

Fransa'nın Ille-et-Vilaine bölgesinde bin 500 kişinin katılımıyla düzenlenmek istenen izinsiz partiye güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu şiddet olayları yaşandı. Çıkan çatışmada 7 kişi yaralandı, bir genç elini kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:35, 19/06/2021
HaberlerDünya
Fransa’da izinsiz parti ortalığı karıştırdı: Çok sayıda yaralı

Fransa’nın batısında bulunan Ille-et-Vilaine bölgesinde dün akşam bin 500 kişi parti için bir araya geldi. Polisin izinsiz düzenlenmek istenen partiye müdahalesi sonucu bölgede tansiyon yükseldi.

Katılımcılar molotof kokteylleri, beton bloklar, havai fişekler ve demir toplar fırlattı. Jandarmanın ise göz yaşartıcı gazla karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 saat süren şiddet olaylarında 2 sivil ve 5 jandarma yaralandı.

BİR GENÇ ELİNİ KAYBETTİ

Ille-et-Vilaine Valisi Emmanuel Berthier, “Bu aşırı şiddet ortamında 22 yaşındaki bir genç elini kaybetti. Bu dramatik kazanın koşullarını aydınlatmak için derhal bir soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı. Vali Berthier, “Şiddetli çatışmalar gecenin büyük bir bölümünde sürdü. Jandarmalara molotof kokteylleri, demir toplar, beton bloklar ve havai fişekler atıldı” dedi.

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