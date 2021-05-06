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Fransa’da kronik rahatsızlıkları olan gençlere aşıda öncelik

Fransa Sağlık Bakanlığı, corona virüsünü ağır geçirme riski bulunan ve kronik ciddi rahatsızlıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki gençlerin Covid-19'a karşı aşılanabileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:46, 06/05/2021
HaberlerDünya
Fransa’da kronik rahatsızlıkları olan gençlere aşıda öncelik

Fransa Sağlık Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, corona virüsünü ağır geçirme riski bulunan ve kronik ciddi rahatsızlıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki gençlerin bugünden itibaren Covid-19'a karşı aşılanabileceğini duyurdu. Bu aşamada, 16-17 yaşındakiler için izin verilen tek aşı Pfizer/BioNTech aşısı oldu.

Sağlık Bakanı Jerome Salomon tarafından imzalanan belgede, “Covid-19’u ağır geçiren ve ciddi hastalıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki kişiler, bugün itibariyle bir aşılama merkezinde Pfizer-BioNTech aşısını yaptırabilir” ifadeleri kullanıldı.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 23 milyon 911 bin 567 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 763 bin 53'üne tek doz, 7 milyon 148 bin 514'üne ise iki doz aşı yapıldı.

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