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Fransa’da lüks araç bayisinde yangın: 40 araç kül oldu

Fransa’nın Yvelines bölgesinde bulunan bir lüks araç bayisinde yangın çıktı. Yangında 40 lüks araç kullanılmaz hale geldi.

Güncellenme: 21:26, 01/01/2021
Haberler Dünya
Fransa’da lüks araç bayisinde yangın: 40 araç kül oldu

Fransa'nın Yvelines bölgesinde bulunan Chambourcy komününde lüks araçların bulunduğu bir bayiide çıktı. Gökyüzünü kaplayan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Bayideki sıfır kilometre araçlar küle döndü. Yvelines İtfaiye Departmanı olayal ilgii yaptığı açıklamada, “Yangında can kaybı yok. 40 lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kundaklıma şüphesi olduğu yönündeki ihbarlar değerlendiriliyor” denildi.

ZARAR 800 BİN EURO

Çıkan yangında lüks otomobil bayiindeki maddi zararın yaklaşık 800 bin euro olduğu ifade edildi. DHA

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