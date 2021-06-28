Fransa’da Macron sandıktan beklediğini alamadı

Fransa’da yerel seçimlerde sürpriz sonuçlar çıktı… Sandığa büyük umutlarla giren aşırı sağcı Marine Le Pen ve partisi Ulusal Cephe’nin bölgesel olarak merkezi olabilecek PACA bölgesini kazanamaması büyük yankı uyandırdı.

Marine Le Pen ve partisi şanslarının büyük olduğu bölgeden eli boş ayrılırken bunun en büyük sebeplerinden biri ise hem sağcı hem de solcu partilerin birleşerek bir “Cumhuriyetçi Cephe” oluşturması olarak gösterildi. Parti yönetimini babası Jean-Marie Le Pen’den devralan Le Pen, “Bu gece hiçbir bölgede zafer elde edemedik çünkü doğal olmayan ittifaklar kuruldu ve bizi dışarıda tuttular. Bizim bölgesel yönetimlerde ne yapabileceğimizi göstermekten alıkoydular” dedi.

Seçimlere katılım çok düşük olurken Le Pen, “Hükümet seçimleri organize ederken çok başarısız oldu ve neredeyse her 3 seçmenden 2’si sandığa gelmedi” dedi.

Öte yandan dün gece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için de bir hezimet oldu. Macron’un 2016’da kurulan partisi İlerleyen Cumhuriyet! ise hiçbir bölgede zafer ilan edemedi. En son seçimlerin yapıldığı 2015’te henüz kurulmamış olan Macron’un partisi tek bir bölgeye bile hakim olamadı.

Macron’un gelecek yıl yapılacak seçimlerde merkez sağ ile kıyasıya bir rekabete girmesi beklenirken, muhafazakar Xavier Bertrand’ın Macron ve Le Pen’in karşısında boy göstermesi bekleniyor. Kuzey bölgelerinde büyük başarı elde eden ve aşırı sağın 25 puan önünde yer alan Bertrand, aşırı sağa karşı oluşturulan ittifakın da mimarı olarak biliniyor.

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