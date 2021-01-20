Fransa’da sağcılar arasında şok: Le Pen’in kızı bile sonradan öğrendi

Fransa siyasetinde sağcı Ulusal Cephe’nin kurucusu Jean-Marie Le Pen, ülkeyi yine birbirine kattı… 1972 yılında kurduğu partiyi 2011’de kızı Marine Le Pen’e bırakan 92 yaşındaki kurt siyasetçi, 1986 yılından beri birlikte olduğu 88 yaşındaki Jany ile sade bir törenle evlendi.

Jean-Marie Le Pen’in başkent Paris’teki evinde gerçekleşen nikah töreninde bir Katolik rahip ve az sayıda davetli hazır bulundu. Le Pen’in koltuğunu devrettiği 52 yaşındaki Marine Le Pen ile birlikte ilk evliliğinden olan kızları Marie-Caroline ve Yann’ı çağırmaması dikkat çekti.

1991 yılında evlenen çiftin bu seferki nikahının daha ruhani olduğu açıklandı. 2017 yılında yapılan seçimleri Emmanuel Macron’a kaybeden Marine Le Pen, babasıyla sorunlarını çözmeye başladığını söylerken davet edilmediği için üzgün olduğunu da dile getirdi.

“AŞAĞILAYICI BİR DURUM”

57 yaşındaki Yann Le Pen ise Fransız Le Figaro’ya konuştu. Le Pen, “Hiçbir kızının ya da torununun nikaha davet edilmemesi aşağılayıcı ve yaralayıcı. Babamla çok yakın bir ilişkim vardı ve onu ilerleyen yaşında evlenirken görmek çok mutluluk verdi. Bu işte bir sorun var zira onun çevresindekiler çok da Katolik değil” dedi.

Yann’ın 31 yaşındaki kızı Marion Marechal de siyaset sahnesinde yer alan bir figür. Marion Marechal, parti içerisinde aşırı sağcı bir konumda yer alıyor.