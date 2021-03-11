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Fransa’da seyahat yasakları kaldırıldı

Corona virüsü kısıtlamaları kapsamında Fransa bazı ülkelerle olan yasakların kaldırıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:18, 11/03/2021
HaberlerDünya
Fransa’da seyahat yasakları kaldırıldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, corona virüsü kapsamında alınan bazı yasak ve kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Avrupa dışındaki ülkelerden gelen turistlere uygulanan bazı yasakların kaldırıldığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, “Avustralya, Güney Kore, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Singapur’dan gelen turistlerin, seyahat için geçerli bir gerekçe göstermesine gerek yoktur” denildi.

Öte yandan seyahatten 72 saat önce alınmış bir Covid-19 negatif sonucunun halen siteneceği belirtildi.
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