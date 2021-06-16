Fransa’da sokağa çıkma yasakları daha erken bitiyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, televizyonda yayınlanan açıklamasında pazar günleri uygulanan gece 23.00 itibariyle sokağa çıkma yasağının açıklanandan daha önce son bulacağını duyurdu.

Covid-19 vakası, hastaneye kaldırılma oranı ve ölüm oranının ülke genelinde düştüğü ülkede daha önce açıklanan tarihten 9 gün önce bu yasakların kaldırıldığını belirten Castex, maske zorunluluğunun da gevşetileceğini açıkladı.

Perşembe gününden itibaren Fransa genelinde kalabalık mekanlar, stadyumlar ve düğünler haricinde maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi. Fakat yapılan açıklamada mağaza ve ofis gibi kapalı mekanlarda maskenin zorunlu olacağı da aktarıldı.

“AŞI OLUN” MESAJI

Castex, “Sağlık sistemi üzerindeki baskı gözle görülür şekilde azaldı. Ülke genelinde sağlık, umut edilenden daha hızla iyileşiyor” dedi.

Castex, salgınla mücadelenin devam ettiğini söylerken insanların aşı olmaya devam etmesi gerektiğinin de altını çizdi. Ülkede şu an yaklaşık 15.7 milyon insanın aşı olduğu belirtilirken Ağustos ayının sonuna kadar bu sayının 35 milyona çıkarılması hedefleniyor.

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