Fransa’da son 24 saatte 12 bin 646 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 646 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 621 bin 696'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 144 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 23'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 330'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 593 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 34 milyon 200 bin 676 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 24 milyon 98 bin 326'sına tek doz, 10 milyon 102 bin 350'sine ise iki doz aşı yapıldı.

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