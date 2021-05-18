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Fransa’da son 24 saatte 17 bin 210 yeni vaka

Fransa’da corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 210 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 898 bin 347’e ulaştığı bildirildi.

Güncellenme: 23:04, 18/05/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son 24 saatte 17 bin 210 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 17 bin 210 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 898 bin 347'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 228 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 108 bin 40'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 15'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 22 bin 58 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 30 milyon 215 bin 995 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 21 milyon 94 bin 191'ine tek doz, 9 milyon 121 bin 804'üne ise iki doz aşı yapıldı.

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