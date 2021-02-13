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Fransa’da 21 bin 231 yeni vaka

Fransa’da son 24 saatte 21 bin 231 yeni corona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 3 milyon 448 bin 617’ye ulaştı.

Güncellenme: 22:26, 13/02/2021
Haberler Dünya
Fransa’da 21 bin 231 yeni vaka

Fransa'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 231 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 448 bin 617'ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 199 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 81 bin 647'ye yükseldi.

Ülke genelinde bin 795'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 37 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor. İHA

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