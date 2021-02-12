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Fransa’da son 24 saatte 21 bin 63 yeni vaka

Fransa’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 63 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 406 bin 685’e ulaştı.

Güncellenme: 00:35, 12/02/2021
Haberler Dünya
Fransa’da son 24 saatte 21 bin 63 yeni vaka

Fransa'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 63 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 406 bin 685'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 371 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 80 bin 803’e yükseldi.

Ülke genelinde bin 756'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 396 kişi hastanelerde tedavi görüyor. İHA

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