Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da son 24 saatte 23 bin 770 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 770 yeni vakanı tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 130 bin 629’a ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:43, 28/01/2021
Haberler Dünya
Fransa’da son 24 saatte 23 bin 770 yeni vaka

Fransa'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 770 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 130 bin 629'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 348 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 74 bin 800'e yükseldi.

Ülke genelinde bin 800'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 219 kişi hastanelerde tedavi görüyor. (İHA)

İlginizi ÇekebilirCorona aşısı tesisindeki şüpheli paket olayında 1 kişi gözaltındaCorona aşısı tesisindeki şüpheli paket olayında 1 kişi gözaltında

İlginizi ÇekebilirKuzey Kore ile ilgili ortalığı karıştıracak corona aşısı iddiasıKuzey Kore ile ilgili ortalığı karıştıracak corona aşısı iddiasıİlginizi ÇekebilirBioNTech-Pfizer açıkladı: Mutasyonlu corona için yeni bir aşı geliştirmeye ihtiyaç yokBioNTech-Pfizer açıkladı: Mutasyonlu corona için yeni bir aşı geliştirmeye ihtiyaç yok