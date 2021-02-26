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Fransa’da son 24 saatte 25 binden fazla yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 403 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 686 bin 813’e ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:14, 26/02/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son 24 saatte 25 binden fazla yeni vaka

Fransa'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 403 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 686 bin 813'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 261 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 85 bin 608'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 845'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 400 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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