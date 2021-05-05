Fransa’da son 24 saatte 26 bin yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 706 bin 378'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 244 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 631'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 402'e yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 686 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 23 milyon 911 bin 567 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 763 bin 53'üne tek doz, 7 milyon 148 bin 514'üne ise iki doz aşı yapıldı.

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