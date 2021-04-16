Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da son 24 saatte 36 binden fazla vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 36 bin 442 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 224 bin 321’e ulaştı.

Güncellenme: 22:14, 16/04/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son 24 saatte 36 binden fazla vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 bin 442 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 224 bin 321'e ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte 331 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı da 100 bin 404 oldu. Ülke genelinde 5 bin 914'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 472 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 16 milyon 698 bin 414 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 12 milyon 287 bin 795'ine tek doz, 4 milyon 410 bin 619'una ise iki doz aşı yapıldı.

İlginizi ÇekebilirOxford Üniversitesi'nden korkutan corona araştırmasıOxford Üniversitesi'nden korkutan corona araştırmasıİlginizi ÇekebilirCorona testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattıCorona testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
Beylikdüzü Corona Darp Fransa korona Sağlık Sağlık Bakanlığı