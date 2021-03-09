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Fransa’da son 24 saatte 360 can kaybı

Fransa’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 360 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 88 bin 959’a ulaştı.

Güncellenme: 00:45, 09/03/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son 24 saatte 360 can kaybı

Fransa'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 327 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 909 bin 560'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 360 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 88 bin 959'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 65'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 520 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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