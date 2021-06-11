Fransa’da son 24 saatte 4 bin 475 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 4 bin 475 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 729 bin 967'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 68 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 270'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 245'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 13 bin 90 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 42 milyon 813 bin 969 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 29 milyon 444 bin 218'ine tek doz, 13 milyon 369 bin 751'ine ise iki doz aşı yapıldı.