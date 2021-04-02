Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da son 24 saatte 46 bin 677 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 46 bin 677 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 741 bin 759’a ulaştığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:56, 02/04/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son 24 saatte 46 bin 677 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte saatte 46 bin 677 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 741 bin 759'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 332 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının da 96 bin 280'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 254’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 729 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 12 milyon 135 bin 897 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 9 milyon 086 bin 564'ine tek doz, 3 milyon 49 bin 333'üne ise iki doz aşı yapıldı.

İlginizi ÇekebilirTürk corona hastası Londra'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiTürk corona hastası Londra'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiİlginizi ÇekebilirMaskede büyük tehlike: Coronadan kaçarken zehir soluyoruzMaskede büyük tehlike: Coronadan kaçarken zehir soluyoruz