Fransa’da son 24 saatte 46 bin 677 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte saatte 46 bin 677 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 741 bin 759'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 332 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının da 96 bin 280'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 254’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 729 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 12 milyon 135 bin 897 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 9 milyon 086 bin 564'ine tek doz, 3 milyon 49 bin 333'üne ise iki doz aşı yapıldı.

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