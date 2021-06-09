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Fransa’da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 557 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 725 bin 492’e ulaştığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:00, 09/06/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 725 bin 492'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 65 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 202'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 326'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 13 bin 526 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 42 milyon 139 bin 845 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 29 milyon 56 bin 963'üne tek doz, 13 milyon 82 bin 882'sine ise iki doz aşı yapıldı.

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