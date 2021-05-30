Fransa’da son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 666 bin 113'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 44 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 402'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 993'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 775 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 36 milyon 208 bin 507 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 25 milyon 431 bin 357'sine tek doz, 10 milyon 777 bin 150'sine ise iki doz aşı yapıldı.

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