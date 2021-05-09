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Fransa’da son 24 saatte 9 bin 128 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 128 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 777 bin 87’e ulaştığı bildirildi.

Güncellenme: 23:07, 09/05/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son 24 saatte 9 bin 128 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 9 bin 128 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 777 bin 87'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 115 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 106 bin 392'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 971'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 797 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Vaka sayısının düşük olması hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 25 milyon 580 bin 766 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 17 milyon 814 bin 854'üne tek doz, 7 milyon 765 bin 912'sine ise iki doz aşı yapıldı.

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