Fransa’da son 24 saatte 9 bin 848 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 9 bin 848 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 677 bin 172'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 134 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 662'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 825'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 88 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 37 milyon 396 bin 759 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 26 milyon 176 bin 709'una tek doz, 11 milyon 220 bin 50'sine ise iki doz aşı yapıldı.

İlginizi Çekebilir Türk bilim insanları geliştirdi... Corona teşhisini 10 saniyeye düşürüyor