Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da son 24 saatte coronadan 157 ölüm

Fransa’da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 64 bin 921’e ulaştı.

Güncellenme: 23:29, 02/01/2021
Haberler Dünya
Fransa’da son 24 saatte coronadan 157 ölüm

Fransa'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 466 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 643 bin 239'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 157 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının da 64 bin 921'e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde bin 142 yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 380 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi. İHA

İlginizi ÇekebilirMutasyonlu virüsün ortaya çıktığı ülkede rekor üstüne rekorMutasyonlu virüsün ortaya çıktığı ülkede rekor üstüne rekor İlginizi ÇekebilirAlmanya'da son 24 saatte 336 can kaybıAlmanya'da son 24 saatte 336 can kaybı
Almanya Corona Fransa İngiltere korona Ölüm Sağlık Sağlık Bakanlığı