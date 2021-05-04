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Fransa’da son durum açıklandı

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 730 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 656 bin 7'ye ulaştı.

Güncellenme: 00:22, 04/05/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son durum açıklandı

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 730 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 656 bin 7’ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 311 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 130'a yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 5 bin 630'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 950 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 22 milyon 821 bin 849 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 133 bin 547'sine tek doz, 6 milyon 688 bin 302'sine ise iki doz aşı yapıldı.

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