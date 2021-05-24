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Fransa’da son durum açıklandı

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 229 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 605 bin 895’e ulaştı.

Güncellenme: 23:57, 24/05/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son durum açıklandı

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 229 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 605 bin 895'e ulaştığı bildirildi. Vaka sayısının düşük olmasının hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

Son 24 saatte 62 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 108 bin 658'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 496'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 701 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 33 milyon 74 bin 738 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 23 milyon 335 bin 997'sine tek doz, 9 milyon 738 bin 741'ine ise iki doz aşı yapıldı.

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