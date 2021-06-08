Fransa’da son durum açıklandı

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 164 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 713 bin 917'ye ulaştığı bildirildi. Vaka sayısının düşük olmasının hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

Son 24 saatte 64 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 62'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 2 bin 472'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 14 bin 323 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 40 milyon 788 bin 375 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 28 milyon 271 bin 153'üne tek doz, 12 milyon 517 bin 222'sine ise iki doz aşı yapıldı.

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