Fransa’da son durum açıklandı

Fransa’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 10 bin 949 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 855 bin 198’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 16 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 467'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 890'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 922 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 64 milyon 638 bin 1 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 37 milyon 414 bin 557'sine tek doz aşı yapıldı.

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