Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da son durum: Vaka sayısındaki artış sürüyor

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 855 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665’e ulaştığı bildirildi.

Güncellenme: 00:36, 14/06/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son durum: Vaka sayısındaki artış sürüyor

Fransa’da corona virüsü(Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 13 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 390'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 480 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 44 milyon 281 bin 785 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 30 milyon 252 bin 980'ine tek doz, 14 milyon 28 bin 805'ine ise iki doz aşı yapıldı.

İlginizi ÇekebilirSona eren G7 Liderler Zirvesi'nden corona mesajıSona eren G7 Liderler Zirvesi'nden corona mesajıİlginizi Çekebilir60 milyon doz corona aşısı çöpe gidecek iddiası60 milyon doz corona aşısı çöpe gidecek iddiası
ABD BioNTech Corona Fransa İngiltere Joe Biden Reuters Sağlık Sağlık Bakanlığı