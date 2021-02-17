Fransa’da tartışma yaratan tasarı onaylandı

Kanun herhangi bir dini açıkça belirtmemiş de olsa zoraki evlilikler ve bekâret testleri gibi uygulamalara karşı sert tedbirler getiriyor.

İnternette şiddeti savunanlara karşı sert tedbirler getirecek olan tasarı, ayrıca dini cemaatlerin daha sıkı gözetim altında tutulmasını sağlayacak ve çocukların okul dışında eğitim görmelerine sert kısıtlamalar getirecek.

SAĞCILAR “YETERSİZ” DEMİŞTİ

Parlamentoya devlet ve dini birbirinden ayıran kanunun 115. yıldönümünde gönderilen tasarı sol siyasetçiler tarafından İslama yönelik bir saldırı, bazı muhafazakar siyasetçiler ve aşırı sağ tarafından ise yetersiz olarak nitelenmişti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise tasarı hakkında, “Katı bir metin… fakat cumhuriyetimiz için gerekli” dedi.

Fransa’da radikal İslamcılar son yıllarda birçok saldırı düzenledi. Son olarak 16 Ekim’de bir öğretmen ifade özgürlüğü hakkındaki derste Hazreti Muhammed hakkındaki karikatürleri gösterdiği için bir genç tarafından başı kesilerek öldürüldü.

ÜLKEDE 5 MİLYON MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Fransa’daki Müslümanların nüfusunun yaklaşık beş milyon olduğu tahmin ediliyor. Müslüman Fransızların birçoğunun ailesinin kökeni Cezayir’e ya da diğer eski Fransız kolonilerine dayanıyor.

Parlamentonun alt kanadında 151’e karşı 347 oyla kabul edilen tasarı, şimdi de merkez sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu üst kanada gidecek.