Fransa’da terör saldırısı hazırlığı şüphesi! Gözaltına alındılar

Fransa'nın güney sahilinde yer alan Herault bölgesinin Beziers kentinde İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) tarafından 5 kadın terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan sadece 1'ini terör saldırısı planladığı, diğer 4 kadının ise şüpheliyle birlikte evde bulunan annesi ve kardeşleri olduğu öğrenildi.

Söz konusu terör saldırısı ile Montpellier kentinde bulunan bir kilisenin hedef alındığı öne sürülürken, Terörle Mücadele Ulusal Savcılığı (Pnat), olayla ilgili “terörist suç örgütü” kapsamında ön soruşturma başlattı.

Şüphelinin evine baskın yapan polislerin evde ayrıca patlayıcı üretiminde kullanılabilecek madde ve bir kılıç bulduğu bildirildi. Söz konusu kadınlardan hiçbirinin adli sicil kaydının bulunmadığı öğrenildi. Kadınların kimlikleri ve uyrukları hakkında bilgi paylaşılmadı.

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